Песков: присутствие на саммите G7 дружественных РФ стран не вызывает опасений Кремля

В Кремле оценил приглашение Японии на встречу "Большой семерки" других стран, которые не входят в этот альянс.

Тот факт, что на саммит "Большой семерки" (G7) в японский город Хиросима приглашены и дружественные России страны, не вызывает опасений у Кремля. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. По мнению чиновника, для страны важно, чтобы отношения между странами не выстраивались по принципу "становления антиподом России".

Конечно же, в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям каждой страны с любыми партнерами. Но, конечно же, эти отношения никоим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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