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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы применении РФ МБР на Украине

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В Кремле не смогли прокомментировать информацию, появившуюся в СМИ.

Вопросы про утверждения властей из киевского режима о якобы использовании российскими военнослужащими на украинской территории межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нужно задавать в пресс-службу министерства по обороне страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 21 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что администрация на Банковой выступила с утверждениями о том,  что Вооруженные силы России применили МБР в ходе своей специальной военной операции. Никаких подробностей, кроме того, что снаряд будто бы был выпущен с территории Астраханской области, Воздушные силы Украины не привели в публичном пространстве.. 

Песков: кандидатура нового посла РФ в США определена.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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