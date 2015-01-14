В Москве рассказали о том, что кандидатура нового российского посла в США определена. Имя дипломата будет обнародовано после того, как завершатся все формальности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля

Уандидатура, действительно, выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры, по утверждению, по подготовке указа. Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник не исключил, что общественность узнает фамилию дипломата, который отправится в Вашингтон, еще до конца 2024 года или до начала инаугурации президента Дональда Трампа, запланированной на 20 января 2025 года.

В Кремле прокомментировали сообщения о поставках Киеву противопехотных мин.

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