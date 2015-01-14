Дмитрий Песков напомнил о работе администрации США по поддержке ВСУ.

Трудно сказать, насколько сообщения об одобрении американским лидером Джо Байденом военных поставок на украинскую территорию противопехотных мин соответствуют действительности, однако такое развитие событий вполне возможно, исходя из настроя уходящей из Белого дома администрации США. оответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но в целом, если исходить из тенденции.... они полностью привержены продолжению конфликта на Украине... Вчерашнее решение по ракетам и ударам по нашим территориям. Возможно, и решение по этим минам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: угроза странам в регионе Балтийского моря исходит от Украины.

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