Песков опроверг возможность объединения России и Белоруссии в новое государство

Пресс-секретарь назвал данную теорию "вольными упражнениями".

Информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что в Кремле ведется работа по разработке сценариев, при которых бы Владимир Путин остался у власти после окончания действующего президентского срока после 2024 года.

Агентство со ссылкой на свой источник рассказало об одном из сценариев, согласно которому Россия объединится с Белоруссией в новое государство. Тогда Владимир Путин смог бы стать главой без ограничений, которые накладывает Конституция РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал "вольными упражнениями". По его словам, в Кремле сейчас вся работа направлена на реализацию майского плана.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывал опасения по поводу суверенитета страны. Однако они были опровергнуты российским послом Михаилом Бабичем.

Видео: Piter.tv, YouTube/ Президент России