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Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы

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В столице сейчас констатируют положительные тенденции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы, который состоится 24 июня.

Представитель Кремля ответил, что за месяц ситуация может измениться, поэтому могут вноситься коррективы. Песков добавил, что сегодня состоится совещание Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они обсудят эпидемиологическую ситуацию в городе.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в столице сейчас констатируют положительные тенденции. Он рассказал, что с большой вероятностью 24 июня из-за парада объявят выходным днём.

Ранее мы рассказывали, что Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими.

Видео: Youtube/Московская городская Дума

Теги: парад победы, песков, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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