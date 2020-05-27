В столице сейчас констатируют положительные тенденции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы, который состоится 24 июня.

Представитель Кремля ответил, что за месяц ситуация может измениться, поэтому могут вноситься коррективы. Песков добавил, что сегодня состоится совещание Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они обсудят эпидемиологическую ситуацию в городе.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в столице сейчас констатируют положительные тенденции. Он рассказал, что с большой вероятностью 24 июня из-за парада объявят выходным днём.

Ранее мы рассказывали, что Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими.

Видео: Youtube/Московская городская Дума