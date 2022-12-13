Песков объяснил, почему нельзя реализовать план Китая по урегулированию на Украине

В Кремле рассказали, что вопрос не поставлен "на паузу".

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил о том, что в настоящее время китайский план о мирному урегулированию на Украине на текущий момент не реализуем. Соответствующей информацией с журналистами чиновник поделился в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге.

Он не то что поставлен на паузу, там есть определенные положения, которые не реализовать в настоящий момент в связи с невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов и командиров, а командиры сидят не в Киеве и настаивают на продолжении боевых действий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 24 февраля 2023 года Пекин официально представил общественности собственный мирный план по урегулированию украинского кризиса. Документы состоит из 12 пунктов. В нем содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ.

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