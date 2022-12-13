Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ

По его словам, журналисты издания могут продолжать свою деятельность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о судьбе московского бюро газеты Wall Street Journal. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании корреспондента московского бюро WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Песков отметил, что журналисты издания могут продолжать свою деятельность, если у них есть действующая аккредитация.

Ранее в Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу.

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