Песков об инциденте с ветераном: "Это была случайность"

На Красной площади охрана Путина оттолкнула ветерана, который хотел пройтись рядом с главой государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случайностью неприятную ситуацию с ветераном на Красной площади. Во время перехода Путина к Могиле Неизвестного солдата к нему подошел главный герой праздника. Когда мужчина приблизился к главе государства, его оттолкнула охрана Путина. Об этом сообщают "Риа новости".

Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь. Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря президента, Путин сразу же обратил внимание на инцидент, подошел к ветерану, пожал ему руку и пригласил его возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

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Видео: Instagram / kremlin_russian