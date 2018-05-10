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Alena_Zinovieva
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Песков об инциденте с ветераном: "Это была случайность"

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На Красной площади охрана Путина оттолкнула ветерана, который хотел пройтись рядом с главой государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случайностью неприятную  ситуацию с ветераном на Красной площади. Во время перехода Путина к Могиле Неизвестного солдата к нему подошел главный герой праздника. Когда мужчина приблизился к главе государства, его оттолкнула охрана Путина. Об этом сообщают "Риа новости".

Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь.

Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря президента, Путин сразу же обратил внимание на инцидент, подошел к ветерану, пожал ему руку и пригласил его возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Ранее мы писали, что в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 10 миллионов человек.

Видео: Instagram / kremlin_russian

Теги: 9 мая , ветеран , видео , владимир путин , день победы , дмитрий песков , могила неизвестного солдата , новости россии , президент рф
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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