Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России. Так он прокомментировал критику от главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что Россия недостаточно поддержала население в кризис, вызванные пандемией COVID-19.
Накануне Кудрин написал колонку, в которой заявил, что РФ хватит ресурсов для поддержки граждан и бизнеса в сложной экономической ситуации. В частности, он призвал власти задействовать резервы Фонда национального благосостояния. Кудрин считает, что использование нескольких миллиардов позволило бы пресечь рост количества бедных россиян и ликвидацию предприятий, не переживших кризис.
Меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он отметил, что в странах, где раздавали "вертолётные деньги" или потратили большие суммы на поддержку экономики, положение бизнеса и экономике не оказалось лучше.
Ранее Кудрин назвал оптимистичным прогноз Минэкономразвития.
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