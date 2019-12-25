Он ответил Кудрину, который заявил, что РФ хватит ресурсов для поддержки граждан и бизнеса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России. Так он прокомментировал критику от главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что Россия недостаточно поддержала население в кризис, вызванные пандемией COVID-19.

Накануне Кудрин написал колонку, в которой заявил, что РФ хватит ресурсов для поддержки граждан и бизнеса в сложной экономической ситуации. В частности, он призвал власти задействовать резервы Фонда национального благосостояния. Кудрин считает, что использование нескольких миллиардов позволило бы пресечь рост количества бедных россиян и ликвидацию предприятий, не переживших кризис.

Меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что в странах, где раздавали "вертолётные деньги" или потратили большие суммы на поддержку экономики, положение бизнеса и экономике не оказалось лучше.

Ранее Кудрин назвал оптимистичным прогноз Минэкономразвития.