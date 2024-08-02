Песков назвал "данью людям, служащим своей стране" пышную встречу россиян во Внуково-2

В Кремле рассказали о церемонии, состоявшейся по возвращению задержанных на Западе россиян домой.

В Кремле назвали "данью людям, служащим своей стране" пышную встречу россиян в правительственном терминале аэропорта "Внуково-2". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИм о том, почему глава государства посчитал необходимым лично встретить обмененных граждан, а сама торжественная церемония была обставлена с такими почестями, как красная ковровая дорожка и почетный караул.

Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний, благодаря очень напряженной работе многих людей получили возможность вернуться на свою родину. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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