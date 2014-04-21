Песков: поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте

По его словам, эти самолеты будут сбиваться и уничтожаться.

Поставки F-16 Киеву сильно не повлияют на ситуацию на фронте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали публикацию Bloomberg о передаче странами НАТО для Украины первой партии американских истребителей. Песков отметил, что эти самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Он также добавил, что киевский режим должен отдавать себе отчет в том, что, несмотря на поступление истребителей F-16, у него нет "волшебной таблетки".

Ранее Песков рассказал, уйдет ли Путин в отпуск.

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