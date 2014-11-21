В Кремле указали на будущее, которое ждет мораторий после 16 апреля.

Мораторий на ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры не соблюдался киевским режимом. Соответствующее заявление от 14 апреля журналистам новостного агентства ТАСС сделал в комментарии официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил СМИ, что возможность продления моратория после 16 апреля будет зависеть исключительно от решения президента нашей страны. Однако в предварительном порядке Москва обсудит с Вашингтоном все выявленные нарушения со стороны украинских властей.

Мораторий, по сути, не соблюдался украинской стороной. Поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. И потом уже верховный командующий примет решение... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором политики обсудили региональный кризис на украинской территории. Кремль согласился с предложением Белого дома на 30 дней отказаться от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир путин отдал соответствующий приказ в министерство по обороне. Позже лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит инициативу США остановить атаки на энергетические объекты.

Песков отверг обвинения Зеленского во втягивании КНР в конфликт на Украине.

Фото и видео: Telegram / ТАСС