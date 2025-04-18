Песков: месяц моратория на удары по энергообъектам истек

Новых поручений Владимир Путин не давал.

Длившийся месяц мораторий на нанесение ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, однако новых указаний со стороны российского президента Владимира Путина не поступало. Соответствующее заявление от 18 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля ответил таким образом на вопрос СМИ о том, означает ли истечение срока моратория то, что обе стороны конфликта на Украине могут возобновить удары по энергообъектам друг друга.

Месяц, действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дополнительно чиновник указал, что определенные наработки по мирному урегулированию кризисной ситуации уже есть, но делегатам предстоит еще много сложных обсуждений проблемных моментов.

В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву.

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