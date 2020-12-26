Песков допустил пересмотр списка недружественных стран

В Кремле рассказали, что перечень не догматичен.

В Москве допустили пересмотр списка недружественных стран. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 8 июля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы заметил, что перечень нельзя назвать догматическим, поэтому власти могут пересматривать положения документа в случае изменения отношений Москвы с такими странами. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил прессе, что когда антироссийская политика и шаги, нацеленные на ее реализацию прекращаются или наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, то на повестке дня может встать вопрос о пересмотре списка.

Собственно, это не догма. Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны.... Но пока этот список не претерпел никаких изменений Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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