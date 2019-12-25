В Кремле рассказали о турбулентных условиях в экономике.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: даже выгодные проекты в экономике становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. По мнению эксперта, экономика страны находится в турбулентных условиях из-за эпидемиологической напряженности, политизации глобальных процессов.

Инвесторы - это люди специфические, но когда они видят в качестве российских собеседников таких профессиональных людей, энергичных, проактивных, как те, которые работают в РФПИ, то это, конечно, способствует и укреплению нашего положительного имиджа Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал успехом РФПИ продвижение "Спутника V" в 71 стране.

Фото: YouTube / Россия-1