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Песков: даже выгодные проекты в экономике становятся жертвами политических нападок
Сегодня, 10:37
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Песков: даже выгодные проекты в экономике становятся жертвами политических нападок

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В Кремле рассказали о турбулентных условиях в экономике.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: даже выгодные проекты в экономике становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. По мнению эксперта, экономика страны находится в турбулентных условиях из-за эпидемиологической напряженности, политизации глобальных процессов.

Инвесторы - это люди специфические, но когда они видят в качестве российских собеседников таких профессиональных людей, энергичных, проактивных, как те, которые работают в РФПИ, то это, конечно, способствует и укреплению нашего положительного имиджа

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал успехом РФПИ продвижение "Спутника V" в 71 стране.

Фото: YouTube / Россия-1

Теги: дмитрий песков, инвестиции, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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