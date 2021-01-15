Песков: ВС России работают аккуратно в ходе спецоперации

Вооруженные силы России работают аккуратно в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
В интервью Гостелерадио Ирана он напомнил, что у российских военных есть четкий приказ от президента страны Владимира Путина избегать ущерба для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Также Песков заявил, что российская армия использует высокоточное оружие и выполняет свою работу аккуратно.
Чего, к сожалению, не скажешь об украинской стороне, особенно о националистических батальонах и подразделениях, которые не гнушаются ничем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет.
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