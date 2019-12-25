Песков: Россия не использует газ для давления на другие страны

Официальный представитель Кремля отметил, России использует голубое топливо только в целях интересах своих граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не использует и не собирается использовать газ в качестве инструмента давления на другие государства. Его слова передает "РИА Новости".

Официальный представитель Кремля отметил, что России использует газ только в целях интересах своих граждан.

Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах <...> для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. По его словам, таким образом Будапешт нанес удар по украинско-венгерским отношениям, на что последуют ответные шаги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

Фото: kremlin.ru