Песков: Россия не использует газ для давления на другие страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не использует и не собирается использовать газ в качестве инструмента давления на другие государства. Его слова передает "РИА Новости".
Официальный представитель Кремля отметил, что России использует газ только в целях интересах своих граждан.
Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах <...> для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. По его словам, таким образом Будапешт нанес удар по украинско-венгерским отношениям, на что последуют ответные шаги.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября в ходе переговоров с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифером Грэнхольмом назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".
Фото: kremlin.ru
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