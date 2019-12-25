Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией

Дмитрий Кулеба оценил подписанный контракт между "Газпромом" и Будапештом.

Украинский внешнеполитический министр Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала ICTV..

Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что 27 сентября Будапешт подписал с "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход украинского трубопровода. Документ завизирован руководителями российского оператора и энергетической компании MVM в МИД Венгрии. Украина пообещала обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения для европейского законодательства в вопросах энергетики.

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Фото и видео: YouTube ICTV