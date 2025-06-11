Песков: РФ и США напрямую контактируют для устранения "раздражителей"

В Кремле рассказали о том, что переговоры состоятся в скором времени.

Москва и Вашингтон напрямую контактируют для устранения "раздражителей" в двусторонних отношенияхСоответствующее заявление от 11 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос новостного агентства "ТАСС".

Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей двусторонних отношений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что российский посол в Вашингтонеранее указал, что Кремль и Белый дом приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в дипломатических отношениях. Ожидается, что очередной раунд таких дискуссий пройдет "в самое ближайшее время в Москве".

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Фото и видео: Telegram / ТАСС