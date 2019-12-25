Песков: Путин и Байден пока не договорились о месте и дате встречи

По поводу этого вопросы все еще ведутся переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между РФ и США на данный момент пока не достигнуты какие-либо договоренности по поводу встречи американского лидера Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, на данный момент эта тема находится на стадии обсуждения.

Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, главы США и России 13 апреля в ходе телефонного разговора обсудили ряд международных вопросов, а также затронули тему проведения совместного саммита в ближайшее время. Джо Байден предложил Путину встретиться на территории Европы.

Ранее Песков заявил, что Россия не собирается поглощать ЛНР и ДНР.

Фото: Piter.tv

