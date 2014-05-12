Песков: Лукашенко не обсуждал с Кремлем заявление о приостановке транзита газа в Европу

Минск не говорил Москве о планах по закрытию поставок газа через трубопровод "Ямал — Европа".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что Александр Лукашенко не обсуждал с Кремлем заявление о приостановке транзита газа в Европу. Речь идет о работе трубопровода "Ямал — Европа". Чиновник в Москве прокомментировал информацию о том, что глава Белоруссии заявил, что если против Минска будут введены новые ограничения, то республика ответит ЕС за счет снижения или прекращения поставок энергоресурсов.

Заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

В Кремле заметили, что надежность РФ как поставщика и партнера по международным соглашениям, а также будущим договорам не подлежит сомнению. В СМИ задали вопрос о том, насколько заявления Белоруссии удивительны для РФ. Песков заметил, что их никак не обсуждали с Москвой, так как Минск является независимым и суверенным.

Песков назвал QR-коды на транспорте, в магазинах и кафе мировой практикой.

Фото: YouTube / RT