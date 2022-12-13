Песков: Китай имеет право реагировать на провокации вокруг Тайваня

Китай имеет право реагировать на провокации вокруг Тайваня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, за очень короткий период было множество провокаций по отношению к Китаю. Песков считает, что у Пекина есть суверенное право реагировать на эти провокации, в том числе и "проводить военные маневры в строгом соответствии с международным законодательством".
Все должны уважать право Китая, равно как и других стран, на подобные действия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков заявил, что инициатив о пасхальном перемирии на Украине пока не было.
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