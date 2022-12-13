Песков: Китай имеет право реагировать на провокации вокруг Тайваня

По его словам, за очень короткий период было множество провокаций по отношению к Китаю.

Китай имеет право реагировать на провокации вокруг Тайваня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, за очень короткий период было множество провокаций по отношению к Китаю. Песков считает, что у Пекина есть суверенное право реагировать на эти провокации, в том числе и "проводить военные маневры в строгом соответствии с международным законодательством".

Все должны уважать право Китая, равно как и других стран, на подобные действия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что инициатив о пасхальном перемирии на Украине пока не было.

Видео: Telegram / СМОТРИ