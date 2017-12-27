Песик прогнал 3-метрового крокодила, защищая хозяина

В сети опубликовано видео отважного поступка маленькой рыжей собачки.

На днях в сети опубликовали видео, снятое в конце декабря.

Автор видео с семьей гостил у своего друга на маленьком острове. У мужчины есть маленький рыжий пес и прирученный 3,5 метровый крокодил. Мужчина даже дал крокодилу кличку - Кейси. Показывая гостям свои владения, хозяин позвал Кейси и угостил его живым цыпленком. Крокодил в мгновение ока проглотил угощение и не спешил уходить обратно в воду. Но собачка отчаянным лаем стала прогонять крокодила. А когда тот все-таки решил убраться восвояси, собачка накинулась на крокодила, что ускорило побег зубастого Кейси.

Видео: YouTube/ViralHog