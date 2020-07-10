"Краба" и "Креветку" над проспектом Славы оборудуют "панцирями" для защиты от осадков

Сейчас оба пешеходных перехода открытые.

Открытые пешеходные переходы над проспектом Славы, известные среди петербуржцев как "Краб" и "Креветка", превратят в тоннели. "Панцирями" их решила оборудовать администрация Фрунзенского района, рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главу администрации Константина Серова.

Отмечается, что горожане уже много лет жалуются на неудобство переходов, поскольку в непогоду ими пользоваться некомфортно и опасно: ступени покрывались наледью и заливались дождевой водой. В администрации эксперимент с "Крабом" и "Креветкой" тоже признали неудачным. В рамках реконструкции переходы покроют защитными куполами и сделают закрытыми, чтобы пешеходы могли безопасно переходить дорогу и не бояться проходящих рядом троллейбусных проводов. Детали проекта уже обсуждаются.

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Фото: Красивый Петербург / "ВКонтакте"