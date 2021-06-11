Пешехода на Маршала Казакова задел трамвай

В Красносельском районе Петербурга мужчина попал под трамвай, когда шёл по переходу. Об этом сообщили "Невские Новости".
ЧП произошло около 9:00 на пересечении улиц Маршала Казакова и Котина. Пострадавшему пешеходу на вид 50-55 лет. От столкновения он отлетел и ударился головой о столб дорожного знака.
Пострадавшего доставили в больницу и подключили к ИВЛ. Медики диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.
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Фото: Piter.tv
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