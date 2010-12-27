Плевать на санкции: первую АЭС в Египте построят специалисты "Силовых машин"

Компания из Петербурга примет участие в масштабном проекте на территории "Египта".

Лидер российского машиностроения из Петербурга станет участником строительства АЭС в Египте. Об этом стало известно во время встречи губернатора Георгия Полтавченко и египетского посла Ихаба Ахмеда Таалата НАсра. Чиновники обсудили детали развития российско-египетской атомной программы. Речь идет о документе, заключенном между "Росатомом" и правительством Египта о строительстве первой в истории арабского государства АЭС.

Губернатор Петербурга заявил о том, что наши "Силовые машины" станут одним из ключевых игроков проекта. Петербуржцы поставят на "Эль-Дабаа" крупную партию своего оборудования. И это при том, что США недавно включило петербуржцев в санкционный список нежелательных компаний. Заключение контракта с Египтом показало, что "Силовые машины" вполне могут работать в условиях политического прессинга.