В Петербурге первоклассник оказался в больнице после игры на детской площадке

По предварительным данным, школьника во время игры неизвестна девочка столкнула с горки.

Семилетний ребенок попал в больницу в тяжёлом состоянии после прогулки на детской площадке в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv

Первоклассника 21 мая вечером увезли в детскую больницу от дома 149/1 по проспекту Энгельса. Мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

По предварительным данным, школьника во время игры неизвестна девочка столкнула с горки. Проводится проверка.

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