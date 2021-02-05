Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

Первое судно с зерном из Украины покинуло порт Одессы. Об этом сообщает Минобороны Турции.
Сухогруз Razoni с кукурузой вышел из порта под флагом Сьерра-Леона. Он должен прибыть к Стамбулу 2 августа для досмотра в морском пункте контроля. По завершении процедуры судно направится в ливанский порт Триполи.
В Минобороны Турции отметили, что судно перевозит свыше 26 тысяч тонн зерновых.
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Видео: Telegram / SHOT
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