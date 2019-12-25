Первое издание "Бесов" Достоевского и автограф Пастернака выставят на торги

Аукционный дом "Литфонд" проведет торги, на которых будут представлены прижизненные издания культовых авторов, их автографы и редкие документы и рукописи, сохранившиеся до наших дней.

В четверг, 27 июня, на аукционе, организованном аукционным домом "Литфонд", будут представлены уникальные лоты, включая автограф Бориса Пастернака, первое прижизненное издание "Бесов" Федора Достоевского и записки Эдуарда Лимонова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

Аукционный дом проведет торги, на которых будут представлены прижизненные издания культовых авторов, их автографы и редкие документы и рукописи, сохранившиеся до наших дней.

Самыми интересными лотами организаторы считают труд Павла Свиньина "Достопамятности Санкт-Петербурга" в пяти частях, который издавался с 1816 по 1828 годы, и прижизненное издание романа "Бесы" 1873 года. Труд Свиньина с планом Северной столицы выставлен на продажу со стартовой ценой 1,4 млн рублей, а роман Достоевского – за 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выставят на благотворительный аукцион книгу с подлинным автографом Корнея Чуковского.

Фото: Аукционный дом "Литфонд"

