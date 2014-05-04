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В 2025 году в Петербурге и Ленобласти откроется первый водный экомаршрут по реке Охта
Сегодня, 13:52
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В 2025 году в Петербурге и Ленобласти откроется первый водный экомаршрут по реке Охта

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Сплав будут производить на каяках и маленьких байдарках.

Открытие первого трансграничного водного экомаршрута по реке Охта, проходящего по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, планируется в 2025 году. Об этом заявил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Фёдор Стулов на пресс-конференции в ТАСС.

Маршрут будет ориентирован на любителей водных прогулок на каяках и байдарках, а на спокойных участках реки, возможно, будет разрешено использование сапбордов. Для удобства туристов планируется обустроить места для выхода на берег, установить информационные стенды и указатели, а также организовать парковочные места для автомобилей. Маршрут будет обозначен указателями расстояния от начальной точки.

По словам Фёдора Стулова, совместная работа Санкт-Петербурга и Ленинградской области по созданию этого маршрута уже началась. Открытие экомаршрута призвано привлечь туристов и популяризировать водный туризм в регионе.

Ранее Piter.TV сообщал, что новый экомаршрут открылся на берегу Финского залива.

Фото: Piter.TV

Теги: петербург и ленобласть, экомаршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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