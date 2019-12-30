В Пекине зарегистрировали первый смертельный случай из-за коронавируса

От вируса погиб 50-летний мужчина, который 8 января отправился в Ухань, а по возвращению в Пекин 15 января у него поднялась температура.

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения.

От вируса погиб 50-летний мужчина, который 8 января отправился в Ухань, а по возвращению в Пекин 15 января у него поднялась температура. В больницу мужчина обратился 21 января, а 22 его диагноз подтвердился.

Китайские власти направят 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа.

Премьер поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу в России.

Видео: YouTube/ ITV News