  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:45
74
nastya960
Код вставки плеера

В Пекине зарегистрировали первый смертельный случай из-за коронавируса

0 0

От вируса погиб 50-летний мужчина, который 8 января отправился в Ухань, а по возвращению в Пекин 15 января у него поднялась температура.

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения.

От вируса погиб 50-летний мужчина, который 8 января отправился в Ухань, а по возвращению в Пекин 15 января у него поднялась температура. В больницу мужчина обратился 21 января, а 22 его диагноз подтвердился.

Китайские власти направят 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа.

Премьер поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу в России.

Видео: YouTube/ ITV News

Теги: китай, коронавирус, пекин
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии