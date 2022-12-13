На орбиту при помощи "Протона-М" отправится метеоспутник "Электро-Л".

Первый российский космический пуск в 2023 году состоится 5 февраля. Об этом рассказали в новостном выпуске на YouTube-канале космического центра "Южный". В настоящее время специалисты подготавливают к отправке ракеты "Протон-М". Носитель будет запущен в космическое пространство с территории космодрома "Байконур". В качестве полезной нагрузки заявлен метеорологический спутник "Электро-Л". Аппата уже прошел проверку и заправку. На геостационарную орбиту его доставит разгонный блок ДМ.

Ближайший запуск уже пятого февраля. Это российский гидрометеорологический аппарат "Электро-Л" разработки НПО имени Лавочкин. сведения из ролика

Путин отметил важность ракетно-космической отрасли.

Фото и видео: YouTube / Космический центр "Южный"