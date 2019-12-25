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Новый путепровод над Пулковским шоссе достроят к следующему году
Сегодня, 21:27
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Новый путепровод над Пулковским шоссе достроят к следующему году

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Холдинг "РЖД" уже завершил монтаж первого пролета нового железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе в Петербурге.

В четверг, 27 мая, стало известно, что холдинг "РЖД" завершил монтаж первого пролета нового железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе в Петербурге. Известно, что на ход строительства приехали посмотреть губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Белозёров отметил, что экономика города продолжает работать, поскольку ранее было запущено движение по временному мосту. А в 2022 году движение будет доступно по новому путепроводу. Беглов также заявил, что автомобильное и железнодорожное движение при строительстве не останавливалось. 

Так, в следующем году в городе появится трехпролетный путепровод, длина которого составляет 108 метров. А под ним расположится четырехполосная автомобильная дорога. В Петербурге появится въезд в Северную столицу, с подсветкой и городским гербом. 

В настоящее время строители ведут подготовку устоев и опорных частей для последующей сборки и монтажа оставшихся пролетов сооружения. Окончание работ по строительству путепровода запланировано в мае 2022 года,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Беглов и глава Банка ВТБ обсудили строительство метро и Витебской развязки.

Фото: pixabay.com

Теги: пулковское шоссе, путепровод, ржд, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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