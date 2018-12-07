Корюшка и чижик-пыжик появятся на логотипе обновленного "Буквоеда"

Обновленные книжные магазины откроются в Петербурге в сентябре этого года.

Сеть книжных магазинов "Буквоед" объявила о ребрендинге. Изменится не только логотип компании, но и стиль и наполнение самих магазинов. Увидеть обновленный "Буквоед" петербуржцы смогут уже в сентябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба торговой сети.

Ключевыми элементами логотипа стали запятые, напоминающие прямую речь, черно-белая фотография и знаменитые петербургские герои (корюшка, чайка, кот, чижик-пыжик). Разработкой нового стиля занималось агентство LINII Group.

Ранее мы писали, что экспорт молочной продукции из Петербурга в Китай попал под угрозу.

Фото: bookvoed.ru