Экспорт молочной продукции из Петербурга в Китай попал под угрозу

Один из петербургских производителей столкнулся с проблемами при регистрации товарных знаков на территории Китая.

Во вторник, 27 августа, стало известно, что производитель молочной продукции в Петербурге, группа компаний "Галактика" столкнулась с проблемами при регистрации товарных знаков на территории Китая. Теперь экспорт молочки из Северной столицы в КНР попал под угрозу. Об этом пишет РБК.

"Галактика" под руководством Игоря Дю и Максима Иванова получила разрешение на поставки молочных продуктов в Китай еще в 2018 году. Однако несколько месяцев спустя малоизвестная китайская компания подала документы на регистрацию товарных знаков, которые принадлежат "Галактике" – это "Большая кружка" и "Свежее завтра".

Эксперты утверждают, что китайская компания не имеет прав на выпуск продукции под этими брендами на территории КНР. В качестве одного из вариантов решения проблемы – оспаривание заявки. Пока же поставки молочной продукции от "Галактики" будут заблокированы.

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