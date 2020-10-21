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Первый канал показал трейлер нового сезона сериала "Метод"

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Главные роли в нем играют Константин Хабенский и Паулина Андреева.

Первый канал показал трейлер второго сезона сериала "Метод". Главные роли в нем играют Константин Хабенский и Паулина Андреева.

С момента последних событий прошел год. В новом сезоне героиня Паулины Андреевой выходит замуж и рожает дочь. За ее семьей начинает охотиться маньяк. Неожиданно для зрителей вернется к жизни персонаж Хабенского, который получил ранение в конце первого сезона.

Премьера второго сезона состоится на Первом канале 8 ноября.

Ранее мы писали, что компания Hasbro анонсировала киновселенную "Могучие рейнджеры".

Видео: YouTube / Что посмотреть?

Теги: константин хабенский, паулина андреева, первый канал
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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Natalja018
Сегодня 15:46

Ждём-с. Только думаю, не стоит начинать смотреть, опять всё самое интересное уберут с эфира. Первый канал перестал заботиться о зрителях.

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