Первый канал показал трейлер нового сезона сериала "Метод"

Первый канал показал трейлер второго сезона сериала "Метод". Главные роли в нем играют Константин Хабенский и Паулина Андреева.
С момента последних событий прошел год. В новом сезоне героиня Паулины Андреевой выходит замуж и рожает дочь. За ее семьей начинает охотиться маньяк. Неожиданно для зрителей вернется к жизни персонаж Хабенского, который получил ранение в конце первого сезона.
Премьера второго сезона состоится на Первом канале 8 ноября.
Ранее мы писали, что компания Hasbro анонсировала киновселенную "Могучие рейнджеры".
Видео: YouTube / Что посмотреть?
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Ждём-с. Только думаю, не стоит начинать смотреть, опять всё самое интересное уберут с эфира. Первый канал перестал заботиться о зрителях.