Первый канал показал трейлер нового сезона сериала "Метод"

Главные роли в нем играют Константин Хабенский и Паулина Андреева.

Первый канал показал трейлер второго сезона сериала "Метод". Главные роли в нем играют Константин Хабенский и Паулина Андреева.

С момента последних событий прошел год. В новом сезоне героиня Паулины Андреевой выходит замуж и рожает дочь. За ее семьей начинает охотиться маньяк. Неожиданно для зрителей вернется к жизни персонаж Хабенского, который получил ранение в конце первого сезона.

Премьера второго сезона состоится на Первом канале 8 ноября.

Ранее мы писали, что компания Hasbro анонсировала киновселенную "Могучие рейнджеры".

Видео: YouTube / Что посмотреть?