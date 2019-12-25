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Первый канал опроверг закрытие шоу "Док-Ток" с Ксенией Собчак
Сегодня, 10:31
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Первый канал опроверг закрытие шоу "Док-Ток" с Ксенией Собчак

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Программа ушла в летний отпуск.

Первый канал прокомментировал слухи о закрытии шоу "Док-Ток", ведущими которого попеременно являются Ксения Собчак и Александр Гордон. Представители канала заявили, что эта информация – фейк, пишет ТАСС.

Как оказалось, программа ушла в летний отпуск. "Док-Ток" вернется в эфир в новом сезоне.

Вечернее ток-шоу выходит в эфир Первого канала по понедельникам, вторникам и средам в 22:30. Отличительная особенность формата – видеореконструкция событий с участием актеров театра и кино.

Так, в программе показали подлинную историю Юлии Началовой. Всего было выпущено три серии. Многие кадры снимали в квартире умершей певицы. Авторы фильма постарались максимально точно реконструировать последние дни жизни Началовой. Главную роль сыграла Марина Орлова.

Фото: Instagram / doc__tok

Теги: док-ток, ксения собчак, первый канал
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Akma1990
Сегодня 11:13

Незнаю такого рода ток шоу мне не нравиться.

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