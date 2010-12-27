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Первый автобусный рейс "Петербург - Иматра" так и не состоялся 
Вчера, 18:32
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IRINA_CHALKINA
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Первый автобусный рейс "Петербург - Иматра" так и не состоялся 

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Никто не купил билеты.

В пятницу,  26 октября, "Пассажиравтотранс" запустил автобус, котрый должен курсировать между Петербургом и финским городом Иматра. Однако, позже стало известно от пресс-службы компании, что рейс так и не состоялся. 

Как оказалось, на этот рейс не смогли продать билеты. Будет ли дальше курсировать транспорт по этому маршруту неизвестно.

Рейс отменил перевозчик, а не "Пассажиравтотранс", который отвечает только за эксплуатацию вокзала

пояснили в ведомсте

Напомним, что рейсовый автобус в финский город должен был ходить кадждую пятницу и воскресенье. Маршрут проходит через живописный Выборг и Лаппеенранту и состовлял 7 часов. 

Представители компании обещали, что автобусы будут ходить с 26 октября дважды в неделю — в пятницу и воскресенье. Время в пути составит семь часов.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов посетил в Петербурге старейшую детскую художественную школу

Фото: Pixabay

 

Теги: пассажиравтотранс , петербург , финляндия
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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