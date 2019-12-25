Первые весенние цветы высадили в Петербурге

В комитете добавили, что высадили более 40 тыс. виол.

В Петербурге начали украшать улицы цветами. Первые растения высадили на площади Победы, ее готовят к празднику. Об этом в среду, 27 апреля, рассказали в комитете по благоустройству.

Сообщается, что виолу высадили таким образом, чтобы к началу мая здесь появились цветочные звезды и георгиевские ленты. В комитете добавили, что высадили более 40 тыс. виол.

Остальные цветы украсят Московский проспект и Пулковское шоссе, но уже в качестве вертикального озеленения в кашпо. В итоге здесь появится порядка 150 вазочек с цветами. Всего по Московскому району будет высажено 52 тыс. цветов.

Ранее мы писали, что в парке Монрепо распустились первые цветы. По словам работников Монрепо, цветы можно заметить на пригорке у Главных ворот.

Фото: Piter.tv

