Последние 15 машин марки Solaris сошли с конвейера бывшего завода Hyundai

Кроме того, в одном из автосалонов в Петербурге продаётся последний оставшийся автомобиль Hyundai Solaris 2022 года выпуска стоимостью 2,5 млн рублей.

Автомобили Solaris, собранные из остатков деталей на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, поступят в продажу через неделю по цене 2,4 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал "Mash".

Сообщается, что в дилерском центре этой марки было объявлено о поступлении партии седанов из 15-ти машин, которая будет отгружена на этой неделе и будет продаваться по цене 2,4 млн рублей за машину в средней комплектации. У автомобиля будет установлен мотор объемом 1.6 литра, а среди опций будет предоставляться функция подогрева сидений. Кроме того, в одном из автосалонов в Петербурге продаётся последний оставшийся автомобиль Hyundai Solaris 2022 года выпуска, который находится в старых запасах и стоит 2,5 млн рублей.

Завод Hyundai в Петербурге, который до 2022 года выпускал автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также седаны Kia Rio и хэтчбеки Rio X, на данный момент находится под контролем российской компании ООО "АГР". В конце февраля компания "АГР" объявила о начале сборки автомобилей под своим собственным брендом Solaris.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты из Калуги приехали на бывший завод Hyundai в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга