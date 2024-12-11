Первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов открылась в Шанхае

На территории Китая создана первая база, в которой тренироваться будут роботы-гуманоиды. Соответствующей информацией с местной аудиторией поделились авторы новостного издания "Ицай глобал". Иностранные журналисты отметили, что точка появилась в Шанхае. Уточняется, что центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять поставленные перед ними задачи, а собранные данные далее будут передаваться разработчикам. Такие меры необходимы в целях оптимизации уровня интеллекта роботов. Для начала центр возьмет на обучение сотню роботов. Они будут тренироваться по более чем десяти типичным сценариям применения их возможностей.

Роботы-уборщики будут тестироваться во время зимней уборки в Петербурге.

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