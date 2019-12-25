Первая репетиция парада Победы пройдет в Левашово 10 июня

Общая тренировка на Дворцовой площади состоится 17 июня.

Стала известна дата первой репетиции парада Победы в Петербурге. Первую репетицию военнослужащие проведут 10 июня в Левашово. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В Левашово будут тренироваться пешие расчеты, 11 июня, но уже в Горелово строем пройдет техника. Общая тренировка на Дворцовой площади состоится 17 июня.

В параде Победы, который состоится 24 июня на Дворцовой площади, примут участие 4,8 тысячи военнослужащих ЗВО, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармии. Также в параде участие примут 30 самолетов и вертолетов, более ста единиц бронетехники.

Накануне стало известно, сколько проходят строевым шагом ежедневно военные ЗВО для подготовки к параду Победы.

Фото: Piter.TV