  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первая очередь электобусного парка на Ржевке будет сдана в 2024 году
Сегодня, 15:41
77
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Первая очередь электобусного парка на Ржевке будет сдана в 2024 году

0 0

Строители скоро приступят к возведению железобетонных фундаментов, а затем и каркасов зданий и сооружений.

В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию первой очереди парка электробусов на Ржевке. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Сейчас на строительной площадке уже установлено 1228 железобетонных свай длиной 9, 11 и 12 м для фундамента административно-производственного корпуса будущего парка.

Одновременно с погружением свай строители транспортировали непригодный грунт. Скоро они приступят к возведению железобетонных фундаментов, а затем и каркасов зданий и сооружений.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург закупит новые электробусы вологодского производства.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: комтранс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии