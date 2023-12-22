Первая очередь электобусного парка на Ржевке будет сдана в 2024 году

Строители скоро приступят к возведению железобетонных фундаментов, а затем и каркасов зданий и сооружений.

В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию первой очереди парка электробусов на Ржевке. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Сейчас на строительной площадке уже установлено 1228 железобетонных свай длиной 9, 11 и 12 м для фундамента административно-производственного корпуса будущего парка.

Одновременно с погружением свай строители транспортировали непригодный грунт. Скоро они приступят к возведению железобетонных фундаментов, а затем и каркасов зданий и сооружений.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург закупит новые электробусы вологодского производства.

Фото: Правительство Петербурга