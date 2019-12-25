Первая камера на выделенных трамвайных путях зафиксировала более 1500 нарушений

Всего камера фиксирует четыре вида нарушений.

За месяц работы первая в городе камера для фиксации нарушений, установленная на выделенных трамвайных путях, зафиксировала более 1500 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Среди выявленных нарушений, зафиксированных камерой, – выезд на выделенные трамвайные пути в нарушение дорожной разметки, движение на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима.

Всего камера фиксирует четыре вида нарушений: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии и движение по выделенной полосе для трамвая в нарушение разметки и дорожных знаков.

В августе в Петербурге камера в тестовом режиме начала фиксировать автомобили, не уступившие дорогу пешеходам.

Фото: Piter.tv