Первая частная японская ракета со спутником взорвалась сразу после запуска

На месте падения обломков начался сильный пожар.

Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя с космическим спутником, который осуществила компания Space One, завершился неудачно. Иностранная ракета-носитель взорвалась спустя несколько секунд после запуска. В результате обломки приземлились в горном массиве, расположенном около места старта ракеты. Инцидент попал на кадры видеозаписи. В ролике зафиксировано, что после взрыва на локации произошел сильный пожар, от места падения начал подниматься столб густого дыма. В настоящее время причина неуспеха миссии устанавливается.

Напомним, что Япония хотела отправить в космическое пространство правительственный спутник весом около 100 килограммов. Это устройство предназначено для наблюдения за поверхностью планеты. В случае успеха для страны это была бы первая успешная миссия по запуску спутника, которая осуществлялась полностью усилиями частной японской компании. Ракета-носитель Kairos в длину составляет 18 метров, а ее вес - около 23 тонн. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио занималась разработкой с 2018 года. Дополнительно специалисты создали собственную стартовую площадку, находящуюся в префектуре Вакаяма.

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Фото и видео: YouTube / NBC News