Пермский стрелок открыл огонь еще перед тем, как вошел в вуз

Пермский стрелок открыл огонь еще перед тем, как вошел в университет. В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена ситуация, произошедшая за несколько минут до начала расстрела людей в здании местного государственного университета. На кадрах видно, что 18-летний Тимур Бекмансуров использует оружие на улице. Он выбрал своими первыми мишенями транспортные средства, проезжающие рядом.
Преподаватель вуза Перми продолжил лекцию во время стрельбы.
Фото и видео: Telegram / Mash
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