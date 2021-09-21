Пермский стрелок открыл огонь еще перед тем, как вошел в вуз

Юноша начал стрелять по машинам около университета.

Пермский стрелок открыл огонь еще перед тем, как вошел в университет. В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена ситуация, произошедшая за несколько минут до начала расстрела людей в здании местного государственного университета. На кадрах видно, что 18-летний Тимур Бекмансуров использует оружие на улице. Он выбрал своими первыми мишенями транспортные средства, проезжающие рядом.

Преподаватель вуза Перми продолжил лекцию во время стрельбы.

Фото и видео: Telegram / Mash