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Пермский стрелок открыл огонь еще перед тем, как вошел в вуз

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Юноша начал стрелять по машинам около университета.

Пермский стрелок открыл огонь еще перед тем,  как вошел в университет. В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена ситуация, произошедшая за несколько минут до начала расстрела людей в здании местного государственного университета. На кадрах видно, что 18-летний Тимур Бекмансуров  использует оружие на улице. Он выбрал своими первыми мишенями транспортные средства, проезжающие рядом.

Преподаватель вуза Перми продолжил лекцию во время стрельбы.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: пермь, стрельба, тимур бекмансуров
Категории: Тема дня, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Новости России,

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