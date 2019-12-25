Пермские ученые научились измерять вредные выбросы самолетов

Изделие позволит держать уровень выбросов в норме.

Пермские ученые из национального исследовательского политехнического университета научились измерять вредные выбросы самолетов. Они разработали уникальный прибор, который считывает данные газотурбинных двигателей. С помощью датчика можно узнать количество выбросов, производимых в атмосферу.

Сегодня выбросы вредных веществ газотурбинных двигателей становятся таким же значимым параметром, как мощность или ресурс самолета. Мы решили использовать метод математического моделирования, построенный на основе нейросетей Татьяна Кузнецова, доцент кафедры конструирования и технологий в электротехнике ПНИПУ

Известно, что датчик встраивается в систему автоматического регулирования. Ей будет оснащена камера сгорания авиационного двигателя. В самолетах нового поколения следует оборудовать комплекс непрерывного мониторинга по параметрам двигателя и камеры сгорания для того, чтобы выбросы всегда оставались в пределах нормы.

Россия начала сборку ядерного планетолета Путина.

Фото: Pixabay.com