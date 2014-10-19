В 3120 Gallery закрывается выставка художницы Лутаевой

Художница в последний день выставки предскажет посетителям будущее с помощью оригами.

В воскресенье, 1 июля, в пять часов вечера в 3120 Gallery пройдет праздничный финисаж выставки "Я в домике" Алины Лутаевой, сообщают организаторы.

Для гостей подготовили перфоманс. Сначала сама художница предскажет будущее с помощью оригами. Такая игра продолжает идею проекта о сложности этапов взросления и смене жизненных топосов (как и эмоциональных, так и физических) и предлагает внести хоть какую-то ясность в состояние неопределенности, возникающее то тут, то там.

За музыку отвечает carotte-carotte. Также подведут итоги онлайн-аукциона шкафа, для всех пришедших будет доступен мерч художницы.

Ранее мы писали, что 3120 Gallery будет "в домике". Там покажут выставку о переезде.

Фото: предоставлено организаторами