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В 3120 Gallery закрывается выставка художницы Лутаевой
Сегодня, 16:34
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В 3120 Gallery закрывается выставка художницы Лутаевой

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Художница в последний день выставки предскажет посетителям будущее с помощью оригами.

В воскресенье, 1 июля, в пять часов вечера в 3120 Gallery пройдет праздничный финисаж выставки "Я в домике" Алины Лутаевой, сообщают организаторы.

Для гостей подготовили перфоманс. Сначала сама художница предскажет будущее с помощью оригами. Такая игра продолжает идею проекта о сложности этапов взросления и смене жизненных топосов (как и эмоциональных, так и физических) и предлагает внести хоть какую-то ясность в состояние неопределенности, возникающее то тут, то там. 

За музыку отвечает carotte-carotte. Также подведут итоги онлайн-аукциона шкафа, для всех пришедших будет доступен мерч художницы.

Ранее мы писали, что 3120 Gallery будет "в домике". Там покажут выставку о переезде.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: 3120 gallery, алина лутаева, выставки спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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