В 3120 Gallery пройдет выставка, посвященная осмыслению переезда и освоению домашнего пространства

Выставка продлится с 10 по 1 августа.

Петербуржцы и гости города смогут посетить необычную выставку, которая раскроет осмысление переезда и освоение личного, домашнего пространства. Петербургская художница Алина Лутаева подготовила проект "Я в домике", где объекты и инсталляции фиксируют чувство перемен и ощущение дома.

Выставка пройдет 3120 Gallery на улице Воскова, 31/20 с 10 июля по 1 августа. Вход свободный. Открытие состоится в 19:00.

Я в домике – это отказ выходить за пределы своего маленького мира в попытке его уберечь. Где ты чувствуешь себя как дома? Долгое время – нигде. Ты хаотично строишь свое собственное место в этом мире на руине своего детства, которое исчезло как больше не нужный кокон. Мне интересно фиксировать мимолетные чувства, как правило, ускользающие от внимания. При переезде ты всегда проводишь ревизию своих вещей, хранящих в себе случайные воспоминания, которые со временем стали особенными. На новом месте ты всегда пересобираешь себя по новому. А потом ты зовешь друзей в гости, перезаписывая ассоциации на предметах, переехавших вместе с тобой. отметила художница

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Фото: предоставлено организаторами